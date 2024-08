Baustelle im Kreis Esslingen: Sperrungen auf dem Körschtalviadukt

1 Bauarbeiten in den Sommerferien auf dem Körschtalviadukt bringen Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Sauer

Wegen Bauarbeiten am Körschtalviadukt zwischen Ostfildern-Nellingen und Neuhausen (Kreis Esslingen) gibt es ab 26. August Einschränkungen für Radler und Fußgänger, später auch für Autofahrer. Die Brücke ist ein wichtiger Zubringer zur A 8.











Stahlbauarbeiten entlang des Körschtalviadukts, einem wichtigen Zubringer vom Neckartal bei Esslingen zur Autobahn 8, haben in den kommenden Wochen Einschränkungen für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zur Folge. Das geht aus einer Pressemitteilung des zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart hervor. Demnach erweitert es im Auftrag des Landes Baden-Württemberg an dieser Stelle den sogenannten Übersteigungsschutz, der Abstürze von der Brücke verhindern soll.

Zunächst sind Fußgänger und Radler betroffen. Die Arbeiten, mit denen die Absturzsicherungen in Teilbereichen erweitert werden, beginnen am Montag, 26. August, an der nördlichen Brückenseite. Für die Montage wird zunächst der Geh- und Radweg auf dem Viadukt zwischen Ostfildern-Nellingen und Neuhausen bis voraussichtlich Freitag, 30. August, voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke werde ausgeschildert. Sie führe in beiden Richtungen über die Neuhauser Straße zur gegenüberliegenden Seite des Viadukts.

Sperrungen auch für Autos

Von Montag, 2. September, an wird laut Regierungspräsidium dann der Übersteigschutz auf der südlichen Brückenseite erweitert. Hierfür müsse eine Autofahrspur der Landesstraße 1202 in Etappen gesperrt werden, um die nötigen Arbeiten, die eine Erhöhung und Erweiterung des Übersteigschutzes zum Ziel haben, ausführen zu können. Das Projekt soll voraussichtlich bis Freitag, 6. September, und somit bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Das Land Baden-Württemberg investiere dabei rund 240 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Informationen über Baustellen im Land gibt es auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de, ebenso in der App VerkehrsInfo BW.