Baustelle Filderstadt: Eingeschränkte Fahrt auf der B 27

1 Am Wochenende wird der Asphalt auf der B27 bei Filderstadt erneuert. (Archivfoto) Foto: Natalie Kanter

Am Wochenende ist die Fahrt auf der B 27 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) eingeschränkt. In Richtung Stuttgart gibt es an einer Baustelle einen statt zwei Fahrstreifen.











Link kopiert

Eingeschränkte Fahrt auf der B 27 bei Filderstadt: Am kommenden Wochenende sind hier Bauarbeiten geplant. Deswegen wird die Fahrbahn in Richtung Stuttgart auf eine Spur verengt.

Die Arbeiten sind nach Angaben des Esslinger Landratsamtes im Zeitraum von Freitag, 23. Mai, 17 Uhr, bis Montag, 26. Mai, 5 Uhr geplant, und zwar an der Anschlussstelle Filderstadt Ost und zwischen den Anschlussstellen Filderstadt Ost und Filderstadt West.

Zusätzliche Arbeiten an Abfahrt Filderstadt Ost

Die Fahrbahn sei während der Wochenendbaumaßnahme in Fahrtrichtung Stuttgart nur einspurig befahrbar. Der Verkehr werde an der Baustelle vorbeigeleitet, heißt es weiter. „Das Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.“

Anlass der Arbeiten sind Schäden in der Fahrbahn. Der Mitteilung zufolge wird die Asphaltoberfläche abgefräst und neu aufgebaut. An der Anschlussstelle Filderstadt Ost ist außerdem geplant, zusätzlich Induktionsschleifen für die Ampelanlage einzulegen und die Markierung zu erneuern. Der Asphalt müsse zunächst abkühlen, bevor die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden könne.

Weitere Baustelle am Donnerstag

Bereits einen Tag zuvor, am Donnerstag, 22. Mai, wird an der B 27 auf Höhe der Abfahrt Filderstadt Ost gearbeitet. Die Stadt Filderstadt teilt mit, dass eine Störung an der Streckenbeeinflussungsanlage beseitigt werden muss. Deswegen wird auch an diesem Tag eine Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart von 9 bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt.