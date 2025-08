Baustelle Denkendorf: Ein Schleichweg nur für die Feuerwehr

1 Der Trampelpfad hinter dem ehemaligen Hotel Bärenpost dient als provisorische Feuerwehrzufahrt. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Ab dem 4. August saniert das Regierungspräsidium Stuttgart die Fahrbahnen der Deizisauer und der Neuhäuser Straße (L1204) in insgesamt vier Bauabschnitten. Dazu müssen die jeweiligen Straßenabschnitte in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Es werden überörtliche Umleitungen nötig.

Die größte Herausforderung dabei: Da über diese Straßen auch die Freiwillige Feuerwehr, die ihr Feuerwehrhaus in der Robert-Bosch-Straße hat, bei Einsätzen zu- und abfährt, musste eine Lösung gefunden werden, damit die Retter schnell am Einsatzort sein können. Deshalb hat die Gemeinde einen schmalen Trampelpfad, der hinter dem ehemaligen Hotel Bärenpost parallel zur Körsch verläuft, als Provisorium verbreitert und geschottert. Über den Feldweg kann die Feuerwehr dann in die Köngener Straße einfahren. Die Schranke, die Fahrzeuge an der Durchfahrt hindert, bleibe jedoch bestehen, betont Matthias Göser vom Ortsbauamt. „Wir wollen verhindern, dass der Weg eine Ausweichroute für Anlieger wird.“ Die Feuerwehr habe einen Schlüssel.

Schleichweg für Feuerwehr

Der „Schleichweg“ für die Retter sei vor allem im ersten Bauabschnitt relevant, für den rund eine Woche veranschlagt ist. Er betrifft den Bereich vom Kreisverkehr Rothweg/Gottlieb-Daimler-Straße bis einschließlich der Einmündung Vogelsangstraße. Während dieser Zeit ist die Durchfahrt auf der L 1204 ist in diesem Straßenabschnitt vollständig gesperrt. Der Verkehr von und nach Deizisau wird großräumig umgeleitet. Eine Ein- und Ausfahrt über die Vogelsangstraße in Richtung Deizisauer Straße ist nicht möglich. Zudem wird die Zufahrt in den Rothweg komplett gesperrt. Und auch das Gewerbegebiet Aicher Brühl ist ausschließlich aus Richtung Deizisau erreichbar, was für Beschäftigte aus Denkendorf einen weiten Umweg bedeutet. „Am besten, sie nehmen das Fahrrad“, rät Göser. Das hat im Übrigen auch Feuerwehrkommandant Frank Obergöker seinen Feuerwehrleuten geraten, als er im Vorfeld über die Sperrungen informierte.

Im Anschluss wandert die Baustelle etwa ab dem 11. August in insgesamt drei weiteren Bauabschnitten schrittweise in Richtung Neuhausen, zunächst bis zum Kreisverkehr an der Köngener Straße, danach weiter bis zur Einmündung Heerweg. Auch in diesen Abschnitten gibt es jeweils eine Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr. Es werden weiträumige Umleitungen ausgeschildert.

Umleitungen auch für Busverkehr

In den ersten drei Bauabschnitten, die bis etwa 23. August geplant sind, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Neuhausen von Deizisau kommend über Sirnau, Berkheim und Nellingen umgeleitet. Von Neuhausen kommend verläuft die Umleitung über die Denkendorfer Furtstraße nach Nellingen und von dort über Sirnau nach Deizisau. Im vierten Bauabschnitt wird der Verkehr zwischen Denkendorf und Neuhausen über Nellingen geleitet. Die Buslinien verkehren ebenfalls auf den Umleitungsstrecken. Die Buslinie 119 wird in den ersten drei Bauabschnitten über die Rathauskreuzung zur Eichersteige umgeleitet. Die Haltestelle Neuhäuser Straße kann nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle für die Vogelsangstraße wird im Bereich der Karlstraße eingerichtet. Für die Buslinie X10 gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Furtstraße. Die Buslinie 121 muss großräumig umgeleitet werden.

Die Arbeiten werden vermutlich bis Ende August dauern. Anschließend – voraussichtlich bis zum 13. September – soll dann noch der Amphibienschutz an der Landesstraße beim Erlachsee erweitert werden. Dazu wird eine Baustellenampel installiert. Auch die Bushaltestelle am Rathaus wird im Zuge der Bauarbeiten instandgesetzt. Die Kosten für die Maßnahmen beziffert das Land mit rund 550 000 Euro.