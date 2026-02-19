1 Mit Beeinträchtigungen durch eine Baustelle können Autofahrer bei Aichtal rechnen. (Symbolfoto) Foto: studio v-zwoelf - stock.adobe.co

Eine Baustelle an der B 312 bei Aichtal (Kreis Esslingen) sorgt mehrere Monate für Beeinträchtigungen. Darauf müssen sich Verkehrsteilnehmende einstellen.











Link kopiert

Ab Ende Februar müssen Autofahrer mit Beeinträchtigungen auf der B 312 bei Aichtal-Aich rechnen. Grund sind Bauarbeiten an einer Straßenunterführung der Bundesstraße. Darüber informiert das Regierungspräsidium Stuttgart.

Konkret geht es um die Unterführung der Max-Eyth-Straße, eine Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Aichholz. Sie soll ab Freitag, 27. Februar, instand gesetzt werden.﻿ Während der mehrmonatigen Bauarbeiten wird der Verkehr auf der B 312 in beiden Richtungen auf je eine Fahrspur reduziert und auf die Gegenfahrbahn geleitet. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende November andauern.

Brückensanierung im Zuge der B 312 bei Aichtal: Bauwerk aus dem Jahr 1973

Das Bauwerk aus dem Jahr 1973 überspannt die Max-Eyth-Straße und besteht aus zwei Teilen für die beiden Fahrtrichtungen der B 312 mit jeweils zwei Fahrstreifen. Im Zuge des Projekts mit mehreren Bauphasen werden unter anderem die Brückenbeläge, die Brückenlager sowie die Brückenkappen einschließlich Geländern und Schutzplanken erneuert. Zudem entstehen neue Böschungstreppen und neue Böschungspflaster werden angebracht. Auch unter der Brücke werden umfangreiche Betoninstandsetzungen durchgeführt.

Darüber hinaus wird an einigen Wochenenden nachts die Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Aichholz vollständig gesperrt wegen vorbereitender Arbeiten sowie für den Auf- und Abbau von Gerüsten. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Max-Eyth-Straße Richtung Stadtteil Aich umgeleitet, heißt es in der Pressemitteilung. Während der übrigen Bauzeit bleibt die Zufahrt halbseitig befahrbar, gesteuert durch Ampeln. ﻿

Das Projekt kostet rund zwei Millionen Euro. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen.