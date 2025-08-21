Baustelle auf den Fildern: Pendler im Frust – so lange bleibt die B27 bei Stuttgart gesperrt

1 Die Bauarbeiten auf der B27 sorgen momentan immer wieder für Stau. Foto: Lg/Leif Piechowski

Eine Baustelle auf der B27 sorgt seit Anfang der Woche für Staus zu den Stoßzeiten. Zwischen Bonlanden und Flughafen wird die Fahrbahn ausgebessert, weshalb in diesem Bereich in Richtung Stuttgart nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Wer sich nun fragt, wie lange mit einer verlängerter Fahrzeit zu rechnen ist, muss sich noch etwas gedulden.

Vor Baubeginn wurde ein voraussichtliches Ende der Maßnahmen für spätestens 10. September angekündigt – damit wäre die Strecke pünktlich zum Ende der Sommerferien am 13. September wieder frei. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte das zuständige Landratsamt Esslingen mit, dass es nach aktuellem Stand beim geplanten Bauende bleibe.

Landratsamt Esslingen rät: Auf der B27 bleiben – auch bei Stau

Autofahrern auf dem Weg von Tübingen nach Stuttgart rät das Landratsamt Esslingen, auf der B27 zu bleiben und nicht auf Alternativrouten umzusteigen. Für die Verkehrsteilnehmenden, die eine der gesperrten Ab- oder Auffahrten nutzen wollen, seien örtliche Umleitungen eingerichtet worden, so das Landratsamt.

Wer den betroffenen Abschnitt der B27 trotzdem lieber komplett meiden möchte, kann bei Neuenhaus im Aichtal auf die L1 185 wechseln und dann über Waldenbuch, Steinenbronn und Leinfelden in Richtung Stuttgart fahren. Ob sich dadurch tatsächlich Zeit einsparen lässt, kommt aber auf die Verkehrssituation auf der Strecke an. Sollten viele Autofahrer auf die Alternativroute ausweichen, könnte sich die mögliche Zeitersparnis schnell verflüchtigen.