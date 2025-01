Bauprojekte in Plochingen: Bürgermeister: Wohnungsmarkt ist völlig auf den Kopf gestellt

1 Plochingens Bürgermeister Frank Buß. Foto: Karin Ait Atmane

Der Bedarf ist groß, doch private Investoren bauen kaum noch neue Wohnungen. Plochingens Bürgermeister sieht die Gründe in der derzeitigen weltpolitischen Lage. Im Interview erklärt er, wie die Stadt damit umgeht.











Link kopiert

Hohe Kosten für die Sanierung des Gymnasiums, Streit über die Unterbringung von Geflüchteten – das sind Themen, mit denen Plochingen im Jahr 2024 öfters in der Presse war. Die Menschen in der Stadt interessiert aber auch anderes: zum Beispiel, wo sie in Zukunft Sport treiben können und ob vielleicht sogar wieder ein Hallenbad in der Stadt gebaut wird. Bürgermeister Frank Buß hat unsere Fragen zu den Sportstätten und zu weiteren Infrastrukturprojekten in der Stadt beantwortet.