1 Auf dem Gelände der ehemaligen Psychiatrie Nürtingen rollen die Maschinen bereits. Zwei denkmalgeschützte Gebäude sollen integriert werden. Foto: Ines Rudel

In Nürtingen sollen Hunderte neue Wohnungen entstehen. In den meisten Fällen befinden sich die Planungen aber noch in einer frühen Phase. Bis Bewohner einziehen können, wird noch einige Zeit vergehen.















Nürtingen - Derzeit sind im Kreis Esslingen mehrere größere Wohnbauvorhaben im Gange. In Nürtingen ist die Bahnstadt das Leuchtturmprojekt beim Wohnungsneubau. Auf dem acht Hektar großen Areal sollen Wohnungen, Gewerbeflächen und Kultureinrichtungen Platz finden und so die brach liegende Fläche in ein lebendiges, urbanes Quartier verwandeln. Als solches soll ein Teil der Bahnstadt auch an der Internationalen Bauausstellung 2027 in der Region Stuttgart (IBA) teilnehmen.