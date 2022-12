Alb-Fils-Kliniken Göppingen Kinderklinik: Lage ist extrem angespannt

Eine beispiellose Infektionswelle überlastet die Kinderklinik an den Göppinger Alb-Fils-Kliniken. Personalengpässe verschärfen die Not zusätzlich. Und dann gibt es auch noch das leidige Problem mit den Bagatellfällen in der Notaufnahme.