Feuerwehreinsatz in Esslingen Fünfjähriger verursacht Brand in Kinderzimmer

Ein fünfjähriges Kind hat am Dienstagabend in Esslingen einen Brand in seinem Kinderzimmer verursacht. Der Junge hatte seine Bettdecke versehentlich über eine eingeschaltete Lampe gelegt, die anschließend durch die Hitze Feuer fing.