Bauprojekt in Kirchheim unter Teck: Kreissparkasse macht Platz für 63 Wohnungen und eine Kita

1 Der rückseitige Gebäudeteil der Kreissparkasse soll abgerissen werden, um Platz zu schaffen für Wohngebäude. Foto: Ines Rudel

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen will einen Teil ihres Verwaltungsgebäudes an der Kirchheimer Alleenstraße abbrechen. Auf dem Areal sollen fünf Wohngebäude und ein Kindergarten entstehen. So sieht der Zeitplan aus.











Link kopiert

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) will sich an ihrem Standort in der Kirchheimer Innenstadt verkleinern – und plant größer: Das stadtbildprägende Kundencenter an der Alleenstraße wird weiterhin als Bürogebäude genutzt, der Gebäudetrakt mit der großen Empfangshalle im hinteren Bereich sowie der Gebäudeflügel entlang der Mühlgasse jedoch sollen abgerissen und ebenso wie der freie Platz zur Lauter hin bebaut werden.