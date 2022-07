1 Auf dem Kauffmann-Areal an der Krummenackerstraße 19 sind weiterhin keine Bauaktivitäten zu beobachten. Foto: /Barbara Scherer

Eine Kölner Firma will in der Esslinger Krummenackerstraße knapp 100 Wohneinheiten bauen. Doch das Projekt ist ins Stocken geraten. In Böblingen, wo das Unternehmen ebenfalls Appartements plant, zeigt sich das gleiche Bild.















Link kopiert

Auf dem Gelände der ehemaligen, denkmalgeschützten Bettfedernfabrik, Geflügelzucht und Geflügelgroßhandlung der Gebrüder Kauffmann in der Krummenackerstraße 19 in Esslingen sollen im Denkmal sowie in einem Neubau knapp 100 Wohneinheiten in Form von sogenannten Mikro-Apartments für Geschäftsreisende und Menschen im Studium gebaut werden. Nach der ursprünglichen Planung war die Fertigstellung für das Jahr 2020 angesetzt. Wegen der Coronapandemie geriet das Projekt ins Stocken. Und es stagniert weiter.