Bauprojekt im Leinfelder Neubaugebiet: Ein erster Blick ins neue Jugendhaus

1 Noch wird am Jugendhaus in den Leinfelder Schelmenäckern gearbeitet. Foto: /Natalie Kanter

Seit vier Jahren wird in Leinfelden an der Max-Lang-Straße gebaut. Nun können das neue Jugendhaus Areal und die Kindertagesstätte Kleine Schelme zumindest besichtigt werden.











Jürgen Metzger, der Leiter des Jugendhauses in Leinfelden-Echterdingen, freut sich riesig. Denn die Tage, in denen die Jugendarbeit in Interimsräumen über die Bühne gehen musste, sind gezählt. Die Eröffnung des neuen Jugendkulturzentrums an der Max-Lang-Straße 25 steht kurz bevor. „Das ist ein wirklich tolles Gebäude, die Räume bieten eine klasse Ausstattung“, schwärmt der Einrichtungsleiter.