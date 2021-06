1 Die alte Aichwalder Sporthalle aus den 1970ern muss laut Bauamtsleiter Ansgar Voorwold an mehreren Stellen erneuert werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Schulhäuser in Schanbach sind auf dem neuesten Stand, nun bedarf die alte Sporthalle aus den 1970ern der Erneuerung. Der Gemeinderat Aichwald wird nach der Sommerpause entscheiden, ob sie saniert wird.

Aichwald - Von außen integriert sich das Gebäude dank einer Fassadenerneuerung vor ein paar Jahren gut in seine frisch sanierte Umgebung. Doch wer die alte Sporthalle am Schulzentrum in Schanbach betritt, fühlt sich wie ein Zeitreisender in die 1970er: Graugrünes Linoleum am Boden, braune Holzvertäfelung an Decken und Wänden sowie schwarze Klobrillen in den Toiletten. Das alles nicht unangenehm dreckig und verschmiert, sondern vergleichsweise gut erhalten und sauber. „Wir pflegen unsere Einrichtungen“, kommentiert Aichwalds Bauamtsleiter Ansgar Voorwold. Dennoch: Die alte Sporthalle bedarf nach Einschätzung der Gemeinde einer umfassenden Sanierung. So sollen das Dach, der Hallenboden und die Sanitäranlagen erneuert werden.