12 Schräger Dachgarten zum Begehen und eine Öffnung in der Mitte: Das ist die Vision für das Gebäude Königstraße 1c. Foto: Oliv GmbH Thomas Sutor Architekt.

Die LBBW-Immobiliengesellschaft hat jetzt in eigener Regie geklärt, wie sie an der Einkaufsmeile auf dem Grundstück Königstraße 1c bauen will. Eine Mehrheit der Stadträte findet das Ergebnis gut. Aber war das Verfahren der richtige Weg?















Oberer Schlossgarten und Königstraße zählen zum Wichtigsten, was Stuttgart zu bieten hat. Und was an der Nahtstelle dieser Achsen in den nächsten Jahren gebaut wird, zeichnet sich punktuell nun ab. Das Gebäude Königstraße 1c (früher Sport-Karstadt) soll nach teilweisem Rückbau und Revitalisierung ein Schrägdach bekommen, das sich zum Schlossgarten hin neigt; ein Dach, das in der Mitte zur Belichtung der Innenräume über dem Erdgeschoss geöffnet ist und ansonsten begrünte Dachgärten bietet. Ansichten davon hat die LBBW Immobilien-Management GmbH in dieser Woche an die Medien verschickt.