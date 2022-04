1 Flächenfraß: Ein Neubaugebiet macht sich auf den Acker. Die Erschließungsachsen sind schon fertig. Foto: Manfred Grohe

Lässt sich Wohnungsnot nur durch mehr Flächenverbrauch lösen? Ökologie, Landschafts- und Klimaschutz sollten diesem Grenzen setzen. Die moderne Siedlungsentwicklung setzt auf die Nachverdichtung von bereits bebauten Gebieten: Stadt der kurzen Wege statt Häuslebauer-Egoismus.















Link kopiert

Zahlen sind emotionslos. Ihre Relationen nicht. Zum Beispiel: Seit den frühen 1950er-Jahren haben sich die Siedlungs- und Verkehrsflächen in Baden-Württemberg verdoppelt. Klingt dramatisch – als wäre bald nichts mehr da zum Siedeln und Verkehren. Dass sie in Summe aktuell trotzdem nur 14,7 Prozent der Landesfläche ausmachen, klingt indes nach relativ wenig. In Ballungsgebieten wie im Mittleren Neckar sind es allerdings um die 25 Prozent. Dass aber auf Wohnbebauung landesweit nur 4,4 Prozent entfallen, scheint gereizte Debatten um Neubaugebiete und Einfamilienhäuser zu gegenstandsloser Gelassenheit zu entkräften: Da gibt’s ja noch unglaublich viel Fläche zu besiedeln! Wirklich?