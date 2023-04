1 Julia Scheider in der zehnten Etage des Porsche Design Towers, die gastronomisch bespielt werden wird. Warnweste und Sicherheitsschuhe müssen noch sein, die Helmpflicht ist in dieser Bauphase schon vorüber. Foto: Matthias Ring

Julia Scheider ist Bauleiterin im Porsche Design Tower am Stuttgarter Pragsattel. Nebenbei hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule Kaiserslautern. Wie bekommt sie das mit ihren 27 Jahren alles auf die Reihe?















Sechszehntausend Quadratmeter oberirdische Geschossfläche, 25 Stockwerke und 90 Meter hoch – Julia Scheider arbeitet auf einer der exponiertesten Baustellen Stuttgarts. Der schönste Platz zum Feierabend ist die Terrasse in der zehnten Etage, sagt sie. Von hier kann man den Blick weit schweifen lassen über Feuerbach, rüber zu den Weinbergen beim Robert-Bosch-Krankenhaus oder Richtung Gaskessel und City. Ob die Terrasse also auch der schönste Platz für ein Feierabendbier ist? „Ach, das ist nicht mehr so, wie es früher vielleicht einmal war“, sagt Julia Scheider.