7 Blick auf die neuen RVI-Blöcke und das Baufeld der Hochschule in der Esslinger Neuen Weststadt. Foto: Roberto Bulgrin

Ob Mikroappartements, Hörsäle, Sozialwohnungen oder Büros – in Esslingen wird jede Menge gebaut. Endlich auch auf dem altem ZOB.

Esslingen - Manch einer hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass der ehemaligen Zentrale Busbahnhof (ZOB) noch die Kurve aus der Schmuddelecke bekommt. Aber vor wenigen Wochen sind tatsächlich die Baumaschinen in der Esslingen Innenstadt angerückt. Um so rasanter ist die benachbarte Neue Weststadt in die Höhe gewachsen, für den Hochschulneubau wird derzeit ihr westlichster Zipfel vorbereitet. Massive Erdbewegungen gibt es auch in den Stadtteilen: Im Oberesslinger Gewerbegebiet bereiten die Stadtwerke ihrem künftigen Verwaltungssitz den Boden. Ein, zwei Kilometer weiter entstehen in der Zeller Alleenstraße 70 Sozialwohnungen. Dazu kommen etliche Bauprojekte privater Träger. Eine kleine Auslese aus Esslinger Großbaustellen.