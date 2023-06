1 Dieses Foto im Prospekt von Gemeinsam27 versinnbildlicht die Genossenschaftsziele: ein aufgestocktes, begrüntes Gebäude im nachverdichteten urbanen Raum Foto: Gemeinsam27

Gemeinsam27 ist eine Stuttgarter Initiative für bezahlbaren Wohnraum in gemeinschaftlichen Projekten. Nachhaltigkeit ist ebenso ein Satzungsziel wie ein lebenslanges Wohnrecht.















Link kopiert

Die Internationale Bauausstellung (IBA) findet zwar erst 2027 ihren Höhepunkt, Wirkung erzeugt sie in Stuttgart aber schon jetzt. Aus einer Arbeitsgruppe von Architekten heraus, die in kurzer Zeit 30 potenzielle Möglichkeiten zur Nachverdichtung im urbanen Raum identifiziert hatte, entstand die Initiative für bezahlbaren Wohnraum durch gemeinschaftliches Bauen und Wohnen mit sozialem Mehrwert in der Stadt. Zuerst als Baugemeinschaft, doch in Form von Privateigentum ließ sich Wohnraum in der teuersten Gegend des Landes nicht bezahlbar realisieren.