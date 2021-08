Baugebiet in Köngen

1 Die rund 1,8 Hektar große Ackerfläche, die bebaut werden soll, ist im Süden und im Osten von Wohnbebauung begrenzt. Foto: Kerstin Dannath

Im neuen Baugebiet „Östliche Blumenstraße“ sollen Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Grundstücke sind in Privatbesitz. Die Gemeinde plant aber, Grundstücke für Mehrfamilienhäuser zu kaufen.

Köngen - Das neue Baugebiet „Östlich Blumenstraße“ in Köngen nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an: Nach Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit fasste der Köngener Gemeinderat in einer Sondersitzung einstimmig den Beschluss, den aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes zu billigen und das Verfahren auf den Weg zu bringen. Der Bebauungsplan soll nun bis Ende des Jahres im beschleunigten Verfahren erstellt werden, die Erschließung des Areals könnte dann bereits 2022 über die Bühne gehen.