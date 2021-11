1 Da das neue Baugebiet „Wasserreute“ bei Starkregen überflutet werden kann, steckt die Gemeinde viel Geld in den Hochwasserschutz. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Im neuen Denkendorfer Baugebiet „Wasserreute“ besteht die Gefahr von Überflutungen. Deshalb werden Schutzvorkehrungen nötig sein.















Denkendorf - Am nördlichen Ortsrand von Denkendorf zwischen der Straße Lange Äcker und Uhlandstraße soll ein neues Baugebiet erschlossen werden. Damit will man dem Mangel an Wohnraum in der Gemeinde entgegensteuern. Viele Jahre hatte die Gemeinde auf die Verdichtung im Innenbereich gesetzt. Damit war man jetzt an die Grenzen gelangt. Nun wird erstmals wieder neues Bauland ausgewiesen. Weil der ursprüngliche Bebauungsplan geändert und das Gebiet auf Druck der Anwohner verkleinert wurde, hat der Gemeinderat nun die Aufstellung des Bebauungsplans erneuert. Auch einige Regelungen im Baurecht haben sich geändert. Es gebe unterschiedliche Rechtsauffassungen, wie damit umzugehen sei, erklärte der Bürgermeister Ralf Barth im Gemeinderat. In Denkendorf will man deshalb auf Nummer sicher gehen und erneuerte den Aufstellungsbeschluss.