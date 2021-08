1 An den Backtagen ist Maria Frietsch schon in aller schon Herrgottsfrüh auf den Beinen. Foto: Eisenhardt

Ganz so häufig wird Marieta Frietsch in Zukunft zwar nicht mehr in ihrer Backstube stehen. Den Hochdorfer Bauernmarkt will die 57-Jährige aber weiterhin mit leckerem Brot und Gebäck versorgen.

Hochdorf - Im Keller von Marita Frietsch entsteht noch richtige Handarbeit: Die gelernte Konditorin und Diätassistentin hat sich 2009 zuhause eine eigene Backstube eingerichtet und seitdem zunächst dreimal, dann zweimal wöchentlich frische Brote und zahlreiche weitere Backwaren hergestellt und den Kunden zur Abholung angeboten. Zusätzlich ist sie immer am ersten Samstag im Monat auf dem Hochdorfer Bauernmarkt mit einem Stand vertreten. Ein wahrer Knochenjob mit bis zu 15 Stunden Arbeit an den Backtagen, der nicht spurlos an der 57-Jährigen vorbeigegangen ist. Nach zwölf Jahren der Selbstständigkeit hat Marita Frietsch daher die Bremse gezogen. Seit 1. Juli arbeitet sie in Festanstellung als Mensaleitung an der Altbacher Grundschule und backt nur noch für den Bauernmarkt. „Ich war schon seit Jahren körperlich am Limit, da musste sich etwas ändern“, sagt die Hochdorferin.