Bauernkrieg in Esslingen: Zwei Brüder im Kreuzfeuer
1
Das Dokument von 1524 zeigt den Zeitgeist während des Bauernkrieges. Foto: Michael Saile

Sie dienten verschiedenen Seiten – der eine dem Esslinger Establishment, der andere den Aufständischen. Doch am Ende verdankte der eine Bruder dem anderen sein Leben.

Ein aufmüpfiger Revolutionär der eine, ein kreuzbraver Jurist der andere. Die Brüder Feuerbacher hätten unterschiedlicher nicht sein können. Der Rebell mag das aufregendere Leben gehabt haben. Doch dass er am Leben blieb, verdankte er dem Juristen. Die Unterschiedlichkeit zweier Brüder im Kreuzfeuer des Bauernkriegs zeigt eine Urkunde, die ab Dienstag, 7. Oktober, im Stadtmuseum in Esslingen gezeigt wird.

