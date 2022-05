Bauen und Wohnen in Esslingen

1 Wenigstens den Kindern gefiel das Bäumchen: Sie feierten mit OB Matthias Klopfer (Mitte) und EWB-Geschäftsführer Hagen Schröter (links) Richtfest in der Weilstraße. Foto: Roberto Bulgrin

Ein ehrgeiziges Bauprojekt soll bis Jahresbeginn 2023 abgeschlossen sein: In der Weilstraße in der Pliensauvorstadt wurde Richtfest gefeiert. Ein Wohngebäude mit Kita im Erdgeschoss wird hier für Kosten von etwa zehn Millionen Euro gebaut.















Link kopiert

Die bunten Schleifchen nützten gar nichts. Trotz dieses farbigen Schmuckes wirkte das Richtfest-Bäumchen recht mickrig und verhärmt. Dabei ging es um eine große Bausache. In der Weilstraße in der Pliensauvorstadt entsteht ein Gebäude mit 20 Wohnungen und einer Kita im gesamten Erdgeschoss. Dieser Neubau ist der letzte Baustein des Großprojekts „Grüne Höfe“ in dem südlichen Stadtteil, das insgesamt 250 Wohnungen im Umfeld der Stuttgarter Straße umfasst.