Bauen und Wohnen: Erfolgreiche Immobilien-Messe im Esslinger Alten Rathaus

14 Austausch mit Kundinnen und Kunden. Foto: EZ

Das Team Messen der Esslinger Zeitung blickt positiv auf die erste Immobilienmesse im Esslinger Alten Rathaus zurück. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten am vergangenen Samstag in den Bürgersaal, um sich dort zu informieren über die Themen Bauen, Wohnen und Finanzieren. 13 Aussteller präsentierten ihre Angebote und Dienstleistungen. Bereits am Eingang konnte man bei einem Espresso ins Gespräch kommen.

Auch die Ausstellerinnen und Aussteller hätten sich sehr zufrieden über den Messeverlauf geäußert, betont von Veranstalterseite Nico Bosch, Head of Messen & Events der Südwestmedia Network GmbH. Alexander Hummel von Hummel Energize sagt: „Wir waren positiv überrascht, ein tolles Ambiente und für die Auftaktveranstaltung sehr gut besucht. Die Kunden hatten konkretes Interesse und haben direkt Termine mit uns vereinbart.“ Ceyhan Budak von REMAX lobt die Organisation. Sowohl Eigentümer, die über einen Verkauf nachdenken, als auch Kaufinteressenten seien vor Ort gewesen. „Die Messe bringt die Branche in der Region näher zusammen“, findet Budak. „Wir haben selbst auch Überschneidungspunkte mit Bauträgern, und da war es toll, sich einmal persönlich auszutauschen.

Matthias Stolz von der Volksbank Mittlerer Neckar ist begeistert: „Tolle Messe, tolle Räumlichkeiten, toll ist die Nähe und der Kontakt zu Kunden und der Austausch unter den Ausstellern.“ Markus Hahn von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hebt hervor: „Wir hatten qualitativ gute Kontakte. Großes Interesse bestand auch am Neubauvorhaben Fuchsbühl in Aichwald.“

Bei so viel Lob eine klare Sache für die Veranstalter, dass es 2026 eine Neuauflage der Immobilienmesse im Alten Rathaus gibt.