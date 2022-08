12 In derSchafhausäckerhalle wird die alte Decke erneuert. Hier drohten Deckenplatten herunterzukommen. Foto: Roberto Bulgrin

Bauen inmitten vieler Krisen – das ist nicht ganz einfach. Beispiele aus der 14 000-Einwohner-Stadt Plochingen zeigen: Abwarten und Tee trinken geht nicht. Die Baustellen müssen abgeschlossen werden.















Könnte eine Stadt zurück auf Los gehen, wüsste sie vermutlich, was zu tun wäre: nämlich nichts. Jedenfalls, was Bauprojekte betrifft. Die Zeit ist nicht danach: rasch ansteigende Preise, Materialmangel, Personalmangel, erhöhte Sozialkosten aufgrund der Unterbringungspflicht von Geflüchteten. Aber Städte sind nie am Anfang und nie am Ende. Und wie es ihr ergeht, wenn sie inmitten sich überlagernder Krisen eine Vielzahl an Baustellen offen hat und diese auch irgendwie durchziehen muss, zeigt das Beispiel der 14 000-Einwohner-Stadt Plochingen.