1 Monika Hoss zeigt aus ihrem Fenster auf das Abbruch-Haus. Dort ist die Zufahrt zu einer Tiefgarage mit 20 Plätzen geplant, die über die Sackgasse links angefahren werden soll. Foto: Ines Rudel

Die Stadt will mitten im Ort zwei Wohnhäuser samt Arztpraxis bauen. Um möglichst viele Wohnungen zu schaffen, hat sie die Tiefgaragenzufahrt in den Innenbereich verlegt. Was sie einem Anwohner vor zehn Jahren noch selbst verboten hatte. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?















Link kopiert

Möchten Sie plötzlich in einer Sackgasse wohnen, in die täglich über 232 Autos einfahren, Abgase und Lärm und Parksuchverkehr entstehen, in der es keine Wendemöglichkeit gibt, wenn die Parkplätze belegt sind, und Ihnen die Scheinwerfer der Autos nachts ins Schlafzimmer leuchten?“ Der Brief, den Monika und Rainer Hoss nach der letzten Sitzung des zuständigen Gemeinderatsausschusses an die Plochinger Stadträtinnen und Stadträte geschickt hat, ist im Ton sehr freundlich, aber ebenso deutlich gehalten. In besagter Sitzung hätte die Ratsrunde eigentlich sage und schreibe sieben Befreiungen vom gültigen Bebauungsplan für das Bauvorhaben „Brühlareal“ durchwinken sollen. Das haben sie wegen des „Einwirken“ der Baugegner im Vorfeld auf die Fraktionen, wie es Stadtbaumeister Wolfgang Kissling formulierte, dann doch nicht getan hat. Jedenfalls noch nicht.