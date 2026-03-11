Bauen in Filderstadt: Halbzeit bei Filderstadts Mega-Projekt

1 Richtfest in Filderstadt: Der Kombibau des Jugendhauses Z und der Gotthard-Müller-Halle in Bernhausen wird mehr als 35 Millionen Euro kosten. Foto: Caroline Holowiecki

Der Neubau der Gotthard-Müller-Halle und des neuen Jugendhauses in Bernhausen wächst. Wann wird das ineinander verschlungene Gebäude eröffnet?











Applaus für die Zimmermänner, Applaus für Filderstadt derzeit größtes und teuerstes Bauprojekt: Am Neubau der Gotthard-Müller-Halle und des Jugendhauses Z in Bernhausen ist das Richtfest gefeiert worden. In etwas mehr als einem Jahr ist der Rohbau des riesigen Kombigebäudes auf der Freifläche vor der Gotthard-Müller-Schule und der Fleinsbach-Realschule aus dem Boden gestampft worden. Zuvor waren das etwa 40 Jahre alte Z und die ehemalige Einfeldhalle aus dem Jahr 1968 abgebrochen worden.

Mittlerweile ist zu erahnen, wie alles aussehen wird, wenn es fertig ist. Beim Richtfest konnten die Gäste schon mal einen Blick in die unter Erdniveau liegende Dreifeld-Sporthalle und ins künftige Jugendhaus werfen. Nun kann der Innenausbau beginnen. Fertig sein soll der in sich verschlungene, nachhaltige Neubau im Frühjahr 2027, die Inbetriebnahme ist laut dem Ersten Bürgermeister Falk-Udo Beck für Mitte 2027 geplant. Ein Kombibau war deswegen gewählt worden, um den Gesamtflächenverbrauch niedrig zu halten und Synergien bilden zu können. Im Gebäude werden später zusammengenommen nahezu 4700 Quadratmeter für Sport und Jugend zur Verfügung stehen.

„Wir sind im Zeitplan und im Kostenplan, beides in der Kombination ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt der Oberbürgermeister Christoph Traub. Die Gesamtkosten für das Mammutprojekt liegen bei mehr als 35 Millionen Euro, davon entfallen rund 1,5 Millionen Euro auf die Erneuerung des Pausenhofs der beiden Schulen vor Ort. Sollte der Gemeinderat den neuen Doppelhaushalt in seiner Sitzung am kommenden Montag tatsächlich ablehnen, ist der Weitergang der Baustelle nicht gefährdet, betont Falk-Udo Beck: „Das Projekt ist durchfinanziert.“