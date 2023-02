1 Auffällig aufgrund seine Daches: die Schelztorhalle. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Das denkmalgeschützte Gebäude in Esslingen hält starkem Regen nicht mehr stand. Die Stadt hat sogar schon einen Notfallplan.















In der Schelztorhalle in der Berliner Straße in Esslingen müssen umgehend die Handwerker ran: Es geht um sogenannte „kurzfristige und dringende“ Sicherungsmaßnahmen. Das betrifft nach Auskunft von Rathaussprecher Marcel Meier unter anderem das Dach. Zudem soll die Heizung vollständig erneuert werden. Offenkundig schließt die Stadt auch nicht mehr aus, dass die Halle geschlossen werden muss. Denn die Sportabteilung der Stadt Esslingen stellt „einen Plan mit Ausweichmöglichkeiten für Schulen und Vereine“ auf, „sollte die Schelztorhalle kurzfristig nicht mehr nutzbar sein“.

Die Stadt plant zudem eine umfassende Sanierung der Schelztorhalle, sagte Hans-Georg Sigel, Esslingens Bürgermeister für Stadtentwicklung, Infrastruktur, Bauen und Umwelt. Dafür wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Sie „stellt die Grundlage für die Generalsanierung des Kulturdenkmals dar“, so Sigel. Die Studie soll die Kosten für eine Generalsanierung der denkmalgeschützte Sporthalle ermitteln. Mit Ergebnissen wird im Sommer gerechnet. Die Halle soll den Plänen des Rathauses zufolge zum Stadtjubiläum im Jahr 2027 saniert sein.

Aktuell belegen tagsüber Sportklassen des Georgii-Gymnasiums und der Waisenhofschule die Halle. Hinzu kommen Handball-Teams, die in den Abendstunden trainieren und am Wochenende ihre Heimspiele austragen. Aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustands der Halle kam es dabei in der Vergangenheit bereits zu Beeinträchtigungen. Je nach Außentemperatur dehnt oder zieht sich die Dachkonstruktion zusammen und kann daher extremen Ereignissen wie Starkregen auf Dauer nicht standhalten, so die Auskunft aus dem Rathaus. Bei allen Sanierungsarbeiten muss berücksichtigt werden, dass es sich bei der in den 1950er Jahren erbauten Sporthalle um ein Kulturdenkmal handelt.