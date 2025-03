Bauen in Esslingen: Hochschule wird nicht fertig – Studierende müssen warten

9 Der Innenausbau in der neuen Hochschule in Esslingen ist schon weit gediehen, die Fußbodenheizung teilweise verlegt. Foto: Roberto Bulgrin

2020 begannen die Arbeiten am Bau der neuen Hochschule in Esslingen. Ursprünglich sollten die ersten Studierenden im Sommersemester 2026 Einzug halten. Daraus wird nichts. Es gibt eine Bauverzögerung.











Die Fertigstellung des Baus der neuen Hochschulgebäude in der Esslinger West-Stadt dauert länger als geplant. Ursprünglich sollten schon im Sommersemester 2026 die ersten Professorinnen und Professoren ihre Seminare und Vorlesungen geben. Aber nun ist erst mal Geduld gefragt. Zunächst geht der Betrieb in den alten Gebäuden auf der Flandernhöhe weiter.

Der Grund: Eine wichtige Firma auf dem Gelände kündigte. Warum, darüber ist beim Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg nichts zu erfahren. Möglich, dass im Hintergrund ein Rechtsstreit läuft. Fakt aber ist: Die Firma ist so wichtig, dass sich der gesamte Bauplan verändert – und die Kosten steigen.

Alte Hochschule in Esslingen stammt aus den 1970er Jahren

Blick auf die Baustelle „Neue Hochschule“ in der Esslinger West-Stadt. Foto: Roberto Bulgrin

Angepeilt wird jetzt das Wintersemester 2026: Dann sollen die ersten Studierenden an der neuen Hochschule studieren können. Der neue Campus ist verkehrstechnisch sehr viel besser gelegen als der alte: Er liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof, und auch die Altstadt liegt vor der Tür. Zudem wird die neue Hochschule deutlich moderner sein als die alte, die in ihrer Entstehungszeit in den 1970er Jahren als Paradebeispiel eines funktionalen Städtebaus galt, inzwischen aber in die Jahre gekommen ist.

Ursprünglich sollte der neue Campus rund 150 Millionen Euro kosten. Inzwischen wird mit 180 Millionen Euro gerechnet, so Corinna Bosch, die das Amt Ludwigsburg des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg leitet. In dieser Behörde werden Landesbauten betreut, die in der Region Stuttgart entstehen. Damit werde die Risikovorsorge zwar ausgeschöpft, aber nicht überschritten.

2000 Studierende lernen an der neuen Hochschule in Esslingen

An dem neuen Campus werden Studierende der Fakultäten Wirtschaft und Technik, Informatik und Informationstechnik sowie Soziale Arbeit, Bildung und Pflege lernen und forschen. Zurzeit sind diese Fakultäten noch im Esslinger Norden auf der Flandernhöhe beheimatet. Geplant wurde der Campus für 2000 Studierende und 250 Mitarbeitende.

Die neuen Gebäude stehen aber nicht nur der Hochschule zur Verfügung, sondern auch dem Studierendenwerk und der Lehrerfortbildung. Zudem ist es in weiten Teilen ein öffentliches Gebäude, das sich jeder anschauen kann.