1 Der künftige OB Frank Nopper muss den Konflikt zwischen Erhaltung von Grünflächen und Schaffung von neuen Siedlungsflächen in Stuttgart moderieren. Foto: Büro Nopper

Die Endlosdebatte über das Bauen auf der grünen Wiese muss jetzt einmal zu einem Resultat kommen. Das ist eine Herausforderung für den künftigen OB Frank Nopper. Dafür muss aber an vielen Stellschrauben gedreht werden, meint Josef Schunder.

Stuttgart - Im unerquicklichen Streit darüber, was geeignete Wohnbauflächen in Stuttgart sind, muss 2021 mit einer neuen Runde gerechnet werden. Irgendwann sollte man aber auch einmal zu einem Ergebnis kommen, zu einer tragfähigen Grundlage für die Wohnungsbaupolitik auf Jahre hinaus. Am besten noch in diesem Jahr. Am besten mit einem gemeinsamen Nenner.