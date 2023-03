1 In Wernau weisen Absperrungen auf die Baustelle hin – der Neckartalradweg in Richtung Wendlingen ist gesperrt. Foto: Ines Rudel

Derzeit ist der Neckartalradweg zwischen Plochingen und Wendlingen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen kann die Route bis Mitte April nicht genutzt werden.















Link kopiert

Wer momentan mit dem Fahrrad am Neckar entlang von Plochingen über Wernau nach Wendlingen fahren möchte, muss eine Umleitung nehmen. Schilder in allen drei Gemeinden weisen darauf hin, dass der sogenannte Neckartalradweg zwischen Bruckenwasen und Schäferhauser See gesperrt ist. Dies gilt sowohl für Fahrradfahrer als auch für Fußgänger. Grund für die Vollsperrung ist eine Baustelle. „Es handelt sich um eine Sanierung des Neckartalradwegs“, sagt Dietmar Kammerer vom Baureferat Süd des Regierungspräsidiums.

Sanierungsbedürftiger Streckenabschnitt

Der Fernradweg führt von Villingen-Schwenningen am Neckar entlang bis nach Mannheim. Hierbei verläuft der Neckartalradweg auch durch den Landkreis Esslingen. Zwischen Plochingen und Wendlingen habe man Sanierungsbedarf gesehen. Eine Vielzahl an Schlaglöchern führte dazu, dass an einigen Stellen der unter der feinen Splitschicht liegende Grobschotter freigelegt wurde. Außerdem, so Kammerer, führen die zahlreichen Bäume am Weg dazu, dass im Herbst viel Laub auf die Strecke fällt. Durch die Zersetzung der Blätter bildet sich eine feine Humusschicht auf dem Kies, die auch entfernt werden muss.

Neue Deckschicht für den Weg

Die Schlaglöcher nur mit Kies aufzufüllen, sei keine nachhaltige Methode, da keine Bindung zwischen den Schichten hergestellt wird, sagt Kammerer. Deshalb werde der Neckartalradweg jetzt großflächig aufgefräst. Nachdem das alte Material abgetragen wurde, beginnen die Arbeiten am neuen Wegbelag. Der Radweg soll zudem ein leichtes Gefälle bekommen, durch das Wasser besser abfließen kann. „Die Kosten des Sanierungsprojekts belaufen sich insgesamt auf rund 250 000 Euro,“ so Kammerer. Bislang sei am Neckartalradweg im Landkreis Esslingen nur diese Baustelle geplant.

Unsere Empfehlung für Sie Esslingen Radtrasse in der Schwebe Nach der ersten Diskussion über eine mögliche Südroute des Radschnellwegs bleiben viele Stadträte skeptisch. Wann eine Entscheidung über den Abschnitt zwischen Alicensteg und Stuttgart fallen könnte, ist ungewiss.

Kein Eingriff in Naturschutzgebiet

Der Neckartalradweg führt in Wernau durch das Naturschutzgebiet Wernauer Baggerseen. Da sich der Verlauf der Strecke nicht ändert, gibt es keinen Eingriff in das Naturschutzgebiet. Einzig ein beschädigtes Geländer, das am Weg entlangläuft, wird ersetzt. Eine Umleitung ist derzeit auf dem gegenüberliegenden Neckarufer ausgeschildert. Am Bruckenwasen können Fußgänger und Radfahrer diese über eine Brücke nahe des Umweltzentrums Neckar-Fils erreichen. Es gebe Personen, die die Absperrung ignorieren, sagt Kammerer. Aufgrund der Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt sei dies jedoch gefährlich. „Gerade beim Einsatz der Fräse können in die Luft geschleuderte Steine eine Gefahr sein.“ Doch allzu lang müssen sich Radfahrer und Fußgänger nicht mehr gedulden. Am 14. April soll alles fertig sein, so Kammerer. Dann kann der Neckartalradweg wieder benutzt werden, ohne dass man Schlaglöchern ausweichen muss.