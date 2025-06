Bauarbeiten in Ostfildern: Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld – Baustelle in Nellingen dauert länger

1 Wegen der Bauarbeiten in Nellingen müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen leben. Foto: Ines Rudel

Länger als geplant dauert die Baustelle in Nellingen. Dort soll der Verkehr Anfang September rollen. Die Durchfahrt nach Esslingen in der Breslauer Straße ist wieder frei.











Link kopiert

Verkehrsteilnehmer in den Ostfilderner Stadtteilen brauchen derzeit Geduld. Weger mehrerer Baustellen im Stadtgebiet staut sich der Verkehr gerade in den Spitzenzeiten. Dass die Breslauer Straße in der Parksiedlung seit Mittwoch wieder in beiden Richtungen offen ist, entspannt die Lage zwar in diesem Bereich. Die Arbeiten an dem neuen Radweg dauern aber noch an. Vom 18. Juli, 18 Uhr, bis 20. Juli steht dort eine Vollsperrung an. Die Bauzeit an der Kaiserstraße/Esslinger Straße in Nellingen wird noch einige Wochen länger dauern als geplant. Anfang September soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Wie kommt es zu der Verzögerung an der Großbaustelle? „Wegen zusätzlicher Leitungsarbeiten, unter anderem für Wasser- und Glasfaseranschlüsse, sowie ergänzender Asphaltarbeiten hat sich die Bauzeit um einige Wochen verlängert“, begründet Tanja Eisbrenner, die Pressesprecherin der Stadt, die Verzögerung. Dennoch: „Die Bauarbeiten in Nellingen schreiten gut voran.“ Der westliche Straßenabschnitt ist nach ihren Worten bereits fertiggestellt. „Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf den östlichen Straßenraum sowie die Einmündung der Kaiserstraße.“

Derzeit sei vorgesehen, den abschließenden Asphalteinbau Ende August fertigzustellen. Direkt im Anschluss stehen die Markierungsarbeiten auf dem Plan, sodass der Verkehr Anfang September freigegeben werden kann. Für den Asphalteinbau muss die Esslinger Straße Ende August für einige Tage voll gesperrt werden.

Das wird nicht ganz einfach zu regeln sein, denn auf der Durchfahrtsstraße verkehren die Buslinien zwischen Esslingen, Ostfildern und Denkendorf. „Die genaue Verkehrsführung während dieser Phase wird aktuell durch die Verkehrsbehörde abgestimmt“, sagt Eisbrenner. Sobald die Route für die Umfahrung feststeht, werde die Stadt Ostfildern dazu informieren.

Ruiter Straße bleibt bis 18. Juli zu

Voraussichtlich bis zum 18. Juli dauern die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Plieninger Straße/Ruiter Straße. „Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Ruiter Straße gesperrt“, sagt Tanja Eisbrenner. Ab der Kalenderwoche 30 werde die Plieninger Straße wieder für den Zweirichtungsverkehr freigegeben. Dann wird auch die Ruiter Straße geöffnet. Ganz sind die Arbeiten damit aber noch nicht abgeschlossen. In der Ruiter Straße zwischen Vordere Hassen und der Ortsausfahrt wird weiterhin gebaut. Der Verkehr wird dort in beide Richtungen geführt werden. „Im Bereich der Engstelle wird eine Ampelregelung zum Einsatz kommen“, sagt Tanja Eisbrenner.