Bauarbeiten in Esslingen: Straßen in Berkheim wegen Kanalbau gesperrt – drei Buslinien betroffen

1 Der Kreuzungsbereich Lindenstraße/Limburgstraße wird wegen der Kanalarbeiten drei Wochen für den Verkehr gesperrt. Foto: Stadt Esslingen

Am 2. Juni beginnt der Neubau des Abwasserkanals in der Limburgstraße im Esslinger Stadtteil Berkheim. Es kommt bis Ende September zu Verkehrsbehinderungen.











Die Stadt Esslingen beginnt am Montag, 2. Juni, im Stadtteil Berkheim mit dem erforderlichen Neubau des Abwasserkanals in der Limburgstraße im Bereich zwischen Lindenstraße und Uhlbergstraße. Wie das Rathaus mitteilt, dauern die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende September an. Geplant sind zwei Bauabschnitte. Nicht nur Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen, sondern auch Fahrgäste der Buslinien 113, 138 und N13. Während des ersten Bauabschnitts, der drei bis vier Wochen dauern soll, werden den Angaben zufolge zwei Bereiche für den Verkehr gesperrt: zum einen die Lindenstraße zwischen Eschbacher Weg und Schulstraße, zum anderen der Kreuzungsbereich Lindenstraße/Limburgstraße. Es wird nicht möglich sein, von der Lindenstraße in die Limburgstraße einzufahren, heißt es. Passanten können die Kreuzung hingegen weiterhin passieren.

Busse der Linien 113, 138 und N13 werden umgeleitet

Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts wird die Lindenstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Während des zweiten Abschnitts kann es im Kreuzungsbereich Limburgstraße/Uhlbergstraße zu zeitweisen Engstellen kommen, informiert die Stadtverwaltung. Sperrungen seien aber aller Voraussicht nach nicht notwendig, auch eine durchgängige Fußgängerführung werde gewährleistet. Trotz der Bauarbeiten sollen die Zufahrten und der Lieferverkehr der ansässigen Gewerbebetriebe „so gut wie möglich“ die gesamte Zeit über aufrechterhalten bleiben. Aufgrund der Bauarbeiten können die Busse des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) ab 2. Juni nicht auf der Lindenstraße fahren. Die Linien 113, 138 und N13 werden daher umgeleitet. Die Haltestellen „Jakobstraße“ und „Kronenstraße“ können nicht bedient werden.

Provisorische Endhaltestelle am Hallen-Freibad Berkheim

Die Route der Linien ändert sich wie folgt: Die Busse fahren während der Bauzeit nach der Haltestelle Berkheim Gemeindezentrum weiter auf der Köngener Straße mit einem weiteren Halt an der Haltestelle Berkheim Am Wiesengrund bis zum Wendehammer. Hier wenden die Linienbusse und fahren die interimsweise eingerichtete Endhaltestelle Berkheim Hallen-Freibad an.