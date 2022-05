1 Nach der Mülberger- wird bald auch die Fahrbahn in der Wielandstraße repariert. Foto:

Staugeplagte Autofahrer und genervte Anwohner in Esslingen müssen sich weiterhin in Geduld üben. Nach den Sanierungsarbeiten in der Mülbergerstraße stehen ihnen neue Behinderungen bevor, wenn ab Dienstag, 17. Mai, Teile der Wielandstraße saniert werden. Die Arbeiten werden auf zwei Abschnitte verteilt und dauern voraussichtlich bis Anfang Juni. Zeitweise wird die Ausfahrt vom Hölderlinweg auf die Wielandstraße gesperrt sein und der Verkehr wird über den Hölderlinweg in Richtung Hirschlandstraße geleitet.