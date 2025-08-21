Bauarbeiten in Esslingen: Hohenheimer Straße halbseitig gesperrt – Verkehr wird umgeleitet

1 An der Hohenheimer Straße in Esslingen wird die Beleuchtung erneuert. (Archivbild) Foto: Roberto Bulgrin

Die Beleuchtung in der Hohenheimer Straße in Esslingen wird ab Mittwoch, 27. August, erneuert. Gearbeitet wird im Abschnitt zwischen dem Kurvenbereich der Pfeifferklinge und dem Pliensaufriedhof. Die Arbeiten werden voraussichtlich im November abgeschlossen sein.

Um die Infrastruktur an der Auffahrt nach Ostfildern umfassend zu erneuern, werden die dazugehörigen Leitungsrohre, die Verkabelung sowie die Lichtmasten und die Leuchten selbst ausgetauscht. Gleichzeitig nutzt die Stadt Esslingen die Gelegenheit, um kleinere Schäden auf der Fahrbahn der Hohenheimer Straße zu sanieren. Auch der Gehweg entlang der Hohenheimer Straße bekommt in diesem Abschnitt einen neuen Belag.

Der Verkehr aus der Pliensauvorstadt wird über den Zollberg umgeleitet. Foto: Roberto Bulgrin

Zur Erneuerung der Beleuchtung ist es notwendig, die Hohenheimer Straße halbseitig zu sperren. Ab Mittwoch, 27. August, und bis zum Ende der Bauzeit wird die Hohenheimer Straße ab dem Pliensaufriedhof zur Einbahnstraße in Richtung Innenstadt gesperrt. „Der Verkehr aus der Pliensauvorstadt in Richtung Fildern wird über die Zollbergstraße umgeleitet“, sagt Marcel Meier, Sprecher der Stadt Esslingen. Durch die Bauarbeiten am Radweg in der Breslauer Straße, die am 17. August abgeschlossen wurden, kam es auf den Verbindungsstraßen zwischen Esslingen und Ostfildern immer wieder zu Behinderungen.

Die halbseitige Sperrung der Hohenheimer Straße wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Betroffen sind die Linien 122, 130, 131 und N22 des VVS. In Richtung Esslingen ZOB fahren diese auf ihrer gewohnten Route. In Richtung Ostfildern werden die Buslinien jedoch während der Bauzeit großräumig umgeleitet. Die Haltestelle Weilstraße wird zur Haltestelle Stuttgarter Straße verlegt, die Haltestelle Pfeifferklinge entfällt ersatzlos.