Bauarbeiten in Esslingen: Arbeiten am Fernwärmenetz – Schorndorfer Straße halbseitig zu

1 Ein Abschnitt der Schorndorfer Straße ist ab Montag nur noch halbseitig befahrbar. Foto: Roberto Bulgrin

Am Montag, 28. Juli, beginnen die Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung in der Schorndorfer Straße in Esslingen. Bis 12. September ist die Straße halbseitig gesperrt.











Hegensberg-Süd wird künftig mit Wärme aus der Leitung versorgt. Die Stadtwerke Esslingen (SWE) bauen die Wärmeversorgung in Esslingen aus. Dafür verlegen die SWE in den Sommerferien in der Schorndorfer Straße und in der Hegensberger Straße neue Fernwärmeleitungen – vom Ortsende bis zur Kreuzung Weimarer Straße. Die Bauarbeiten laufen von Montag, 28. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 12. September.

Für den Bau wird die Schorndorfer Straße halbseitig gesperrt. Stadteinwärts wird der Verkehr von Aichwald und Plochingen kommend großräumig über die Römerstraße durch Liebersbronn und Hegensberg umgeleitet. Wer aus dem Gebiet Lerchenäcker zur Innenstadt fährt, wird von der Hegensberger Straße über den Hirschlandkopf umgeleitet. Die Fahrspur stadtauswärts bleibt während der rund siebenwöchigen Bauzeit befahrbar.