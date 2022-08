11 Arbeiter verlegen an der Haltestelle Universität Kabel, die für die Umrüstung auf die digitale Technik gebraucht werden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Seit dem 30. Juli ist die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen gesperrt. Pünktlich zum Ferienende sollen am 12. September die Züge wie gewohnt fahren. Doch weitere Sperrungen stehen an.















Es ist die Haltestelle Feuersee, aber irgendwie ist sie es auch wieder nicht. Die Stufen und Rolltreppen führen wie immer nach unten zum Bahnsteig, die dicken runden Säulen, um die in regelmäßigen Abständen Sitzbänke angeordnet sind, sind da, die Wände sind im vertrauten Feuersee-Blau gestaltet. Erst auf den zweiten Blick fällt auf: Hier hat sich doch einiges verändert. Die alte Wandverkleidung ist einem wellenartigen Retro-Muster gewichen, das kleinteilige Mosaik an den Säulen, das stets Hallenbad-Charme versprüht hatte, wurde durch einen dunklen Anstrich ersetzt. Erhellt werden einige der Säulen durch neue LED-Lichtkränze am oberen Ende. Effektbeleuchtung nennt Björn Barthel die Lampen. Er arbeitet in der Technischen Projektleitung bei der DB Station & Service AG, jenem Bereich der Deutschen Bahn, der für die Bahnhöfe zuständig ist – und der aktuell den Umbau mehrerer S-Bahn-Stationen im Stuttgarter Stadtgebiet verantwortet.