Bauarbeiten im Esslinger Norden: Problemzone wird gesperrt – Sanierung der Wäldenbronner Straße startet

Nicht nur, dass die Wäldenbronner Straße eine der verkehrsreichsten Straßen im Esslinger Norden ist. Auch als Einkaufsmeile ist sie sehr beliebt. Zwischen Hohenkreuzkirche und Kreisverkehr gibt es viele Geschäfte, Dienstleister und Arztpraxen. Anziehungspunkt ist der große Edeka-Markt. Auch aus den umliegenden Stadtteilen kommen viele, um hier ihren Einkauf zu erledigen – oft mit dem Auto.

Auch die Buslinie 110 wird verlegt

Ab Montag verschärft sich die Situation. Die Stadt kündigt an, dass ab dem 17. Februar der Fahrbahnbelag im Bereich zwischen Kreisverkehr und Tobias-Mayer-Straße erneuert wird. Die Wäldenbronner Straße wird deshalb in beide Richtungen gesperrt. Auch die Buslinie 110 wird verlegt. Dauern soll die Baumaßnahme rund drei bis vier Wochen. „Damit können wir den Zustand der Fahrbahn deutlich verbessern und so die Verkehrssicherheit an dieser Stelle weiterhin gewährleisten“, begründet die Stadt die Maßnahme in einer Mitteilung.

„Es wird schwierig“

„Es wird sicher schwierig, aber da müssen wir durch“, sagt die Vorsitzende des Bürgerausschusses, Roswitha Rostek, die Vollsperrung habe aber den Vorteil, dass es auf der Baustelle schneller vorangeht. Ausdrücklich lobt sie die Kommunikation der Verwaltung. „Der Bürgerausschuss und die Händler wurden frühzeitig in die Planungen eingebunden“, so Rostek. Unterdessen ist der Baukran vor der Kreissparkassen-Filiale, die saniert wird, wieder abgebaut. Der Gehweg sei seit Mitte Dezember frei, wie ein KSK-Sprecher mitteilt. Die Baustelle war vielen ein Dorn im Auge, weil Passanten, statt die Umleitung zu nehmen, auf der Fahrbahn liefen.

Zufahrt zum Edeka-Parkhaus immer möglich

Der Autoverkehr wird während der Fahrbahnsanierung über die Kirchackerstraße, Rotenackerstraße und Wielandstraße umgeleitet. Immerhin: In die Seitenstraßen der Wäldenbronner Straße kann man über die gesamte Bauzeit weiterhin einfahren. Denn die Vollsperrung betrifft jeweils nur den Abschnitt, an dem gearbeitet wird. „Wo keine Arbeiten stattfinden, sollten auch die Parkplätze größtenteils nutzbar sein“, so Marcel Meier, Sprecher der Stadt. Die Einfahrt in die Edeka-Tiefgarage wird sogar die ganze Zeit möglich sein.

Sanierung in drei Bauabschnitten

Die Sanierung findet in drei Bauabschnitten statt. Den Auftakt macht der Bereich zwischen Palmstraße/Kernenweg und der Frühlingshalde. Die Arbeiten sollen an dieser Stelle eine Woche lang andauern. Bauabschnitt zwei ist der größte der drei Abschnitte. Voraussichtlich rund zwei Wochen lang wird hier laut Stadt zwischen Palmstraße/Kernenweg und der Tiefgaragenzufahrt auf Höhe des Edeka gearbeitet. Die Lücke zwischen der Tiefgaragenzufahrt bis zum Kreisverkehr wird zum Schluss in Angriff genommen. Eingeplant ist dafür eine Woche.

Radler und Fußgänger kommen weiterhin durch

Während der Bauzeit wird die Buslinie 110 über die Kirchackerstraße, Rotenackerstraße und Wielandstraße umgeleitet. Die Haltestellen Hohenkreuz, Burg und Panorama-Klinik entfallen in beiden Fahrtrichtungen. Als Ersatz empfiehlt die Stadt, die Haltestelle Wäldenbronn Kreuzung in der Kirchackerstraße zu nutzen. Zwischen den Haltestellen Hohenkreuz und Katharinenstaffel verkehrt zusätzlich die Pendelbuslinie 110 P. Fahrgäste können so an der Haltestelle Katharinenstaffel in die Linien 105, 108, 111 und N14 umsteigen. Wenig Einschränkungen gibt es für Fußgänger und Radfahrer. Für sie soll die Baustelle die ganze Zeit passierbar sein. Gebaut wird nicht nur in der Wäldenbronner Straße. Von Februar bis Mai werden die fast 100 Jahre alten Abwasserkanäle in der Palmstraße erneuert. Auch hier gibt es Sperrungen.