Bauarbeiten bei Backnang: Straßensperrung und Umleitung auf der B 14

1 Im Bereich des Murrtalviadukts ist demnächst mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Foto: Gottfried Stoppel

Autofahrer auf der B 14 müssen sich im Bereich des Murrtalviadukts auf Behinderungen einstellen. Während in einer Nacht Ampeln den Verkehr regeln, wird eine Vollsperrung für Rodungsarbeiten nötig. Welche Alternativen gibt es?











Autofahrer werden sich auf der B 14 bei Backnang in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen müssen. Grund sind Bauarbeiten auf dem Murrtalviadukt sowie Rodungsmaßnahmen nahe der Anschlussstelle Backnang-West. Während die Betonarbeiten in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar mit einer Ampelregelung durchgeführt werden, erfordert die Rodung am 22. Februar eine ganztägige Sperrung der Fahrtrichtung Schwäbisch Hall.

Arbeiten in der Nacht

Auf dem Murrtalviadukt wird in der Nacht von Donnerstag, 13. Februar, auf Freitag, 14. Februar, Beton in den Überbau des neuen Brückenbauwerks eingebracht. Um die Arbeiten sicher durchzuführen, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall zwischen 20 Uhr und 5 Uhr mit einer Ampelschaltung geregelt. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen.

Vollsperrung wegen Rodung

Am Samstag, 22. Februar, müssen Autofahrer mit größeren Einschränkungen rechnen: Zwischen 6 Uhr und 18 Uhr wird die B 14 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall zwischen den Anschlussstellen Backnang-Mitte und Backnang/West voll gesperrt. Grund dafür sind Rodungsarbeiten, die zur Vorbereitung weiterer Baumaßnahmen dienen. Da die Arbeiten in unmittelbarer Straßennähe stattfinden, ist eine Sperrung aus Sicherheitsgründen unumgänglich.

Für die Dauer der Sperrung wird der Verkehr über die Backnanger Innenstadt umgeleitet. Die ausgeschilderte Strecke führt ab der Anschlussstelle Backnang-Mitte über die Erbstetter Straße, Etzwiesenstraße und Aspacher Straße zurück auf die B 14.

RP bittet um Verständnis

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen. Ziel sei es, die Arbeiten zügig abzuschließen, um die Verkehrssituation auf der wichtigen Verkehrsachse schnellstmöglich zu normalisieren.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen in Baden-Württemberg sind online unter www.verkehrsinfo-bw.de oder über die kostenlose Verkehrsinfo-BW-App abrufbar.