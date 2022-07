1 Vom 1. August an wird die Fahrbahn der B 27 saniert. Dadurch könnte es zu Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Vom 1. August an wird die Fahrbahn der Bundesstraße 27 zwischen Aich und Bonlanden erneuert. Die Vorarbeiten beginnen schon am Dienstag.















Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 27 zu Ferienbeginn auf Behinderungen und möglicherweise lange Staus einstellen. Betroffen sind nach den Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP) beide Fahrtrichtungen auf dem rund 2,8 Kilometer langen Stück zwischen dem Knoten B 27/B 312 bei Aichtal-Aich und der Anschlussstelle Filderstadt-Ost/Bonlanden. Die Arbeiten sollen am Montag, 1. August, beginnen.

Zudem wird laut dem RP der Asphalt auf den Überleitungen der beiden Bundesstraßen bei Aich erneuert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag, 18. August, dauern. Um den Verkehrslärm zu reduzieren, soll Splittmastixasphalt, bekannt als Flüsterasphalt, eingebaut werden. Das insgesamt rund 4,5 Millionen teure Bauprojekt des Bundes umfasst zwei Abschnitte.

Tagsüber wieder offen

Die Vorarbeiten beginnen bereits am Dienstag, 26. Juli, finden aber ausschließlich nachts statt. Während der Arbeiten wird in jede Fahrtrichtung eine Spur gesperrt sein, tagsüber gibt es keine Einschränkungen. Abgesehen von einem Tempolimit: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf 80 Stundenkilometer reduziert.

Der erste Bauabschnitt in Fahrtrichtung Tübingen beginnt am Montag, 1. August, um Mitternacht. In dieser Phase wird auf der B 27 zwischen Bonlanden und Aich sowie auf der B 312 bis Aich-Nord in Fahrtrichtung Metzingen der Fahrbahnbelag erneuert. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten ist am Mittwoch, 10. August, zu rechnen. In dieser Zeit ist die Bonlander Auffahrt auf die B 27 in Richtung Tübingen gesperrt.

Von Donnerstag, 11. August, an sind die Fahrspuren in Richtung Stuttgart dran; die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. In Aich-Nord können Autofahrer während dieser zweiten Phase nicht auf die B 313 auffahren. Zudem ist die Abfahrt von der B 27, von Tübingen kommend, an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost/Bonlanden nicht möglich. Verkehrsteilnehmer müssen die Bundesstraße entweder in Filderstadt/Plattenhardt verlassen oder dort umkehren und auf der B 27 zurückfahren. Die Umleitungen werden ausgeschildert.

Umstieg auf ÖPNV empfohlen

Für die gesamte Dauer der Arbeiten wird die B 27 jeweils in einer Richtung gesperrt, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. Es steht pro Richtung also nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Um den zu erwartenden Verkehrsbehinderungen zu entgehen, empfiehlt das RP, den Bereich weiträumig zu umfahren oder auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, wird in beiden Bauphasen an allen Tagen rund um die Uhr gearbeitet, auch an den Sonntagen.