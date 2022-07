1 Der Bund investiert 2,75 Millionen Euro in die Filsbrücke über die B 10. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Ab Montag laufen erste Vorarbeiten für die Sanierung der Filsbrücke bei Plochingen. Am Plochinger Dreieck ändert sich indessen erneut der Zeitplan.















Link kopiert

Die Arbeiten an den Rampen am Plochinger Dreieck sind noch nicht abgeschlossen, da kündigt das Regierungspräsidium schon die nächste Baustelle auf der B 10 an: Der Bund lässt in den kommenden Wochen für 2,75 Millionen Euro die Filsbrücke bei Plochingen in Fahrtrichtung Ulm sanieren. Bereits am Montag, 18. Juli, muss zeitweise mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden, wenn die ersten Vorarbeiten anlaufen. Die eigentlichen Vorbereitungen und die Bausache selbst sollen von Montag, 25. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 4. November, über die Bühne gehen. Ab Montag, 8. August, ist die Brücke halbseitig gesperrt: Je nach Verkehrsfluss in den Hauptverkehrszeiten stehen den Verkehrsteilnehmern dann pro Richtung eine oder zwei Spuren zur Verfügung.