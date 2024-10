Bauarbeiten auf der A 8 Richtung München: Von Donnerstag bis Sonntag erneut Sperrungen auf der A 8

1 Der Albaufstieg bei Mühlhausen wird bis Sonntagmorgen zum Nadelöhr. Foto: dpa/Marijan Murat

In den kommenden Tagen drohen auf der Autobahn A 8 wieder lange Staus. Autofahrer, die Richtung München unterwegs sind, müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Doch für VfB-Stuttgart-Fans gibt es auch gute Nachrichten.











Link kopiert

Die gute Nachricht zuerst: VfB-Fans, die am Samstag zum Spitzenspiel der Bundesliga nach München fahren wollen, sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Ansonsten lohnt es sich für Menschen, die in den kommenden Tagen auf der A 8 in Richtung Süden unterwegs sind, sich vor der Abfahrt zu informieren. Denn nachdem schon am vergangenen Wochenende eine Totalsperrung der Autobahn A 8 in Richtung München für längere Staus vor den Ausfahrten gesorgt hat, müssen sich die Autofahrer von Donnerstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, auf weitere Behinderungen einstellen.

Bei Wendlingen müssen zudem die Fahrbahnen erneuert werden

Grund sind vor allem die Bauarbeiten an der Anschlussstelle Mühlhausen. Aktuell muss dort die Verkehrsführung angepasst werden. Zusätzlich steht eine Wartung der Technik im Tunnel Gruibingen auf dem Programm. Zudem muss die Autobahngesellschaft bei Wendlingen Schäden an der Fahrbahn beseitigen, die durch den Brand eines Lastwagens entstanden sind. Aktuell darf hier nur Tempo 60 gefahren werden.

Am Donnerstag wird deshalb vor der Anschlussstelle Wendlingen die A 8 von 9 bis 17 Uhr in Fahrtrichtung München von drei auf eine Fahrspur reduziert. Wenige Stunden später, am Donnerstag um 22 Uhr, beginnen dann die Sperrungen bei der Anschlussstelle Mühlhausen. Die Umleitung erfolgt über die bestehende U 29 nach Geislingen und weiter bis zu den Anschlussstellen Merklingen oder Ulm-West. Diese Vollsperrung soll am Freitag um 5 Uhr aufgehoben werden. In der darauffolgenden Nacht, also von Freitag auf Samstag, ebenfalls von 22 bis 5 Uhr, wird die Fahrspur in diesem Bereich von zwei auf eine Spur reduziert.

Vollsperrung bei Gruibingen in der Nacht zum Sonntag

Zum Abschluss wird es dann noch einmal heftig. Von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 6 Uhr wird der Tunnel Gruibingen voll gesperrt. Die Ausleitung des Verkehrs erfolgt an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt. Die Umleitungsstrecke ist als U 27 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen ausgeschildert. Die Autobahn Gesellschaft bittet die Verkehrsteilnehmenden darum, ihre Navigationsgeräte auszuschalten und den offiziellen Umleitungsstrecke zu folgen. So könnten unnötige Staus auf vermeintlichen Schleichwegen vermieden werden. Dem Fernverkehr wird empfohlen, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Die A 8 in Richtung Stuttgart/Karlsruhe ist von den Sperrungen nicht betroffen.