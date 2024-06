Bauarbeiten an Kreisstraße: Ortsdurchfahrt von Erkenbrechtsweiler gesperrt

Bauarbeiten an Kreisstraße

Achtung Baustelle: Die Ortsdurchfahrt von Erkenbrechtsweiler wird saniert.

Ab Montag, 10. Juni, wird der Fahrbahnbelag der Kreisstraße in zwei Bauabschnitten saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich acht Wochen an. Der Verkehr wird umgeleitet.











Ab Montag, 10. Juni, wird der Fahrbahnbelag der Ortsdurchfahrt Erkenbrechtsweiler saniert. Nach Angaben des Esslinger Landratsamtes werden die Bauarbeiten in der Kirchheimer Straße zwischen dem Burgweg und der Unteren Straße in zwei Abschnitten erfolgen. Insgesamt ist mit einer Bauzeit von voraussichtlich acht Wochen zu rechnen. Die Arbeiten erfordern eine Sperrung der Kreisstraße, die eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen der Albhochfläche und dem Neckartal ist. Sie wird von rund 5000 Fahrzeugen pro Tag befahren. Zu den Baukosten in Höhe von 360 000 Euro steuert der Kreis Esslingen 250 000 Euro, den Rest trägt die Gemeinde.