1 Antonio Martino von den Plochinger Battle Toys hat sich auf die sogenannten „PowerMoves“ spezialisiert. Foto: Roberto Bulgrin

Die Breakdance-Gruppe Battle Toys aus Plochingen hat sich in Schwäbisch Gmünd den deutschen Meistertitel gesichert. Doch auf die sportlichen Auszeichnungen allein, kommt es ihnen nicht an.















Plochingen - Die Kulisse stimmt. Durch das Jugendzentrum Plochingen wummert der Bass von Hip-Hop-Beats. Im Hintergrund prangt ein Graffiti an der Wand. Einige Jugendliche schauen kurz zur Tür herein, um zu sehen, was hier so vor sich geht.