„Who Let the Dogs Out“: Spielerinnen stören Pressekonferenz

1 Die deutschen Basketballerinnen besiegten die Slowakei. Foto: dpa/Martin Baumann

Nach drei Siegen in Serie stehen die deutschen Basketballerinnen überraschend im Viertelfinale der EM in Slowenien. Bei der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen die Slowakei zeigten die Spielerinnen dann auch ihre Emotionen. Wir haben das Video.















Link kopiert

Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis staunte nicht schlecht, als ihre Spielerinnen spontan und ohne jede Vorankündigung brüllend durch den Pressesaal hüpften. Zu den Klängen von „Who Let the Dogs Out“ von Baha Men stürmten Leonie Fiebich und Co. in den kleinen Raum, in dem Thomaidis nach dem 79:69 gegen die Slowakei gerade ihre Erklärungen zum Spiel gab. „Wir haben eine begeisterte und aufregende Gruppe hier“, sagte Thomaidis, als die Spielerinnen nach einer Runde mit wilden Gesängen und Rufen wieder aus dem Pressesaal verschwunden waren.

Nach drei Siegen in Serie steht Deutschland überraschend im Viertelfinale der EM in Slowenien. „Jetzt haben wir ein bisschen Geschichte geschrieben, aber wir sehen weiterhin jede Gelegenheit, die sich uns bietet. Wir werden bereit für Spanien sein“, kündigte Thomaidis mit Blick auf das Viertelfinale am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Magentasport) in Ljubljana ein.

Mit einem Sieg über Favorit Spanien hätte man ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier für Paris 2024 sicher und würde sensationell sogar um die Medaillen spielen. Für die Basketballerinnen ist es die erste EM-Teilnahme seit zwölf Jahren - und der erste Viertelfinaleinzug seit 26 Jahren.