1 Wann kann sich Trainer John Patrick wieder von vielen Fans feiern lassen? Foto: Pressefoto Baumann

Die Basketball der MHP Riesen Ludwigsburg planen für die neue Saison – mit einigen Fragezeichen. Klar ist, dass sie 1200 Zuschauer brauchen, damit es sich finanziell rechnen.

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg geht auf Nummer sicher: So werden sämtliche Vorbereitungsspiele für die am 6. November beginnende Saison (Pokal-Wettbewerb, 17. Oktober in Weißenfels) ohne Zuschauer geplant. Allerdings war das auch in Vor-Corona-Zeiten schon gelegentlich der Fall gewesen, damit John Patricks Team in Ruhe testen kann.