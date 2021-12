1 Leonie Mauritz (in blau), hier im Spiel gegen den SV Möhringen, hat sich zu einer großen Stütze im BVE-Team entwickelt Foto: /Günter E. Bergmann

Die Basketballerinnen des BV Hellas Esslingen zahlen in der Regionalliga Lehrgeld, sind aber froh, dass ihre Saison nicht unterbrochen wurde.















Link kopiert

Esslingen - Ein Phänomen der Unterbrechungen des Sportbetriebs im Dezember 2021 ist, dass jeder Verband anders entscheidet. Und auch die Trennlinie zwischen Ligen, die in die verfrühte Winterpause geschickt werden, und denen, die weiterspielen dürfen oder müssen, wird anders gezogen. Während den vergangenen Lockdowns war es vonseiten der Politik klar geregelt: Profi- und Kadersport durfte raus, die Amateure mussten zu Hause bleiben. Der Basketball-Verband Baden-Württemberg (BBW) hat am Mittwoch eine Regelung beschlossen, die bei einigen anderen Verbänden vergangene Woche galt und mittlerweile gekippt wurde: Es darf grundsätzlich gespielt werden, Verlegungen sind jedoch möglich und können vom Heim- oder Gastteam beantragt werden. Da der BBW für die Ligen bis zur Regionalliga zuständig ist, betrifft das auch die beiden Top-Teams des BV Hellas Esslingen. Die Männer treten in der Oberliga-, die Frauen seit dieser Saison in der Regionalliga an.