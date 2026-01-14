2 Will am Donnerstag in Berlin dabei sein: Basketball-Star Franz Wagner. Foto: Andreas Gora/dpa

Franz Wagner will nach Verletzungspause beim NBA-Saisonspiel in Berlin auflaufen. Warum der Abend für die Wagner-Brüder und Fans besonders wird.











Berlin - Die Chancen auf ein Comeback von Basketball-Star Franz Wagner beim NBA-Heimspiel in Berlin steigen. "Mir geht es sehr gut. Ich habe ein gutes Training gehabt und ich plane morgen zu spielen", sagte der 24-Jährige vor der Partie seiner Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime). Es ist das erste reguläre Saisonspiel der Liga in Deutschland - dazu noch in der Heimatstadt der Wagner-Brüder.

Der deutsche Welt- und Europameister fehlt den Magic seit Dezember wegen eines verstauchten linken Sprunggelenks. Am Ende des Trainings machte er am Mittwoch einige Wurfübungen mit seinen Mannschaftskollegen.

Zwei weitere deutsche Nationalspieler dabei

Sein Trainer Jamahl Mosley gab sich etwas zurückhaltender, aber auch vorsichtig optimistisch: "In den letzten Tagen hat er einen tollen Eindruck gemacht. Er hat einige Kontaktübungen absolviert und war mit der Gruppe zusammen. Er wird also erneut beobachten, wie er auf die letzten beiden Tage reagiert, um zu sehen, wie viel er leisten kann und ob er morgen dabei sein wird."

Der Coach räumte ein, dass die Bedeutung des Spiels für Franz Wagner durchaus eine Rolle beim Abwägen eines Einsatzes spielt. "Das ist etwas, das wir auf jeden Fall in unseren Überlegungen berücksichtigen. Auf der anderen Seite geht es auch darum, sicherzustellen, dass wir Franz langfristig haben können, nichts überstürzen und darauf achten, dass sein Körper in Ordnung ist", sagte der 47-Jährige.

Moritz Wagner dürfte beim Spiel ebenso auf dem Feld stehen wie Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva. Moritz Wagner hatte erst am Sonntag nach mehr als einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback gefeiert.