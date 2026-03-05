1 Oklahomas Isaiah Hartenstein (M) verletzte sich in der Partie gegen die New York Knicks an der Wade. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

New York - Die Oklahoma City Thunder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre starke Form unterstrichen, bangen aber um den Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein. Der Meister der Vorsaison gewann sein Auswärtsspiel bei den New York Knicks mit 103:100 und feierte den vierten Sieg in Folge. Von den vergangenen acht Spielen konnte OKC sogar sieben gewinnen.

Hartenstein hatte bereits das vorherige Spiel der Thunder bei den Chicago Bulls wegen Wadenproblemen verpasst, die sich nun offenbar verschlimmerten. Der 27-Jährige stand im Madison Square Garden deshalb nur 17 Minuten auf dem Feld und konzentrierte sich komplett auf Defensivaufgaben. Als einziger Spieler seiner Mannschaft blieb Hartenstein ohne Wurfversuch, verbuchte aber immerhin fünf Rebounds.

Untersuchung bei Hartenstein geplant

Wie schwer sich Hartenstein verletzt hat, ist noch unklar. Cheftrainer Mark Daigneault erklärte, am Donnerstag werde eine genauere Untersuchung durchgeführt. "Er saß auf der Bank und dann wurde mir gesagt, dass er nicht weitermachen kann", erklärte der Coach mit Blick auf Hartenstein. "Ich weiß nicht, ob es einen Vorfall gab oder nicht, oder ob es akut war."

Bester Werfer bei Oklahoma war Chet Holmgren mit 28 Punkten, Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 26 Zähler. Aufseiten der Knicks kam der Deutsche Ariel Hukporti insgesamt neun Minuten zum Einsatz.

OKC untermauert Spitzenposition

Durch den Sieg festigte Oklahoma nicht nur den Spitzenplatz der Western Conference, sondern weist auch weiterhin die beste Bilanz der gesamten NBA auf. Die Knicks hingegen kassierten nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage, gehören als Tabellendritter der Eastern Conference aber weiterhin zum Spitzenfeld der Liga.