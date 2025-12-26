Basketball: Hartensteins Thunder verlieren erneut gegen den Angstgegner

4 Die Thunder fanden gegen Spurs-Star Victor Wembanyama (r) selten ein defensives Mittel. Foto: Gerald Leong/AP/dpa

Die Oklahoma City Thunder verlieren zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen in der NBA gegen die San Antonio Spurs. Am starken Isaiah Hartenstein lag das eher nicht.











Oklahoma City - NBA-Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat innerhalb von zwei Wochen die dritte empfindliche Niederlage gegen die San Antonio Spurs einstecken müssen. Das Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein verlor am Weihnachtstag 102:117 gegen den neuen Angstgegner aus Texas.

Anschließend schlug Superstar Shai Gilgeous-Alexander Alarm. "Wenn man in kurzer Zeit dreimal in Folge gegen dasselbe Team verliert, ist das andere Team wohl besser", sagte der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison nach dem Match. "Wir müssen in den Spiegel schauen und besser werden, wenn wir unser Ziel erreichen wollen."

Trotz der fünften Saisonniederlage stehen die Thunder mit 26 Siegen weiterhin an der Spitze der Western Conference, San Antonio kommt dem Meister allerdings immer näher (23-7).

OKC kam gegen die Spurs beim Weihnachtsduell zwar gut in Fahrt und traf die ersten sieben Würfe, sah sich aber trotzdem schon zum Ende des ersten Viertels im Rückstand. Den gelang es trotz der starken Leistung Hartensteins (13 Punkte, 12 Rebounds) auch nicht mehr aufzuholen. Bester Scorer war San Antonios De'Aaron Fox, der 29 Punkten erzielte. Gilgeous-Alexander holte für die Thunder 22 Zähler.

Auch Kleber verliert mit den Lakers

Genau wie Hartenstein musste auch Maxi Kleber mit den Los Angeles Lakers eine deutliche Niederlage hinnehmen. Das Team des deutschen Forwards unterlag den Houston Rockets mit 96:119, wobei Kleber mit zwei Punkten in sechs Minuten wenig Einfluss auf das Spiel hatte. Dominant waren Houstons Amen Thompson (26 Punkte) sowie Kevin Durant, der wie Lakers-Star Luka Doncic auf 25 Zähler kam. L.A. bleibt dennoch einen Rang vor Houston.

Ariel Hukporti, der dritte deutsche NBA-Profi mit Einsatz am ersten Weihnachtstag, durfte sich derweil über einen Sieg freuen: Seine New York Knicks gewannen nach zwischenzeitlich großem Rückstand noch 126:124 gegen die Cleveland Cavaliers. Der Big Man blieb in vier Minuten ohne einen Zähler, dafür zeigte sich Mitspieler Jalen Brunson mit 34 Punkten in Gala-Form. New York ist mit 21 Siegen aus den ersten 30 Spielen Zweiter im Osten.